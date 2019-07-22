Дмитрий Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык

Артист поделился трогательной историей

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Дмитрий Коляденко рассказал, как Ирина Билык ждала его в машине под домом, чтобы поздравить, и какие подарки он получает от бывшей возлюбленной.

Без Ирины Билык не обходится ни один день рождения Дмитрия Коляденко. Артист признается, в прошлом году все получилось не так ярко, как обычно.

"В прошлом году я жил на Золотых воротах и когда она приехала, позвонила со словами: "Коляденко, где ты?". Я ей ответил, что не отмечаю день рождения. И она бедненькая сидела полчаса в машине и ждала меня, – рассказал Дмитрий Коляденко. – Зашла ко мне с подарком, что-то купила – носочки, платочки – все, что я люблю".

Ирина Билык и Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Но кроме милых безделушек Ирина Билык дарила Дмитрию такие подарки, от которых у шоумена дух захватывало.

"Ирина Билык мне часто дарила поездки. Например, звонит со словами: "Колядеша, что ты делаешь?", я ей отвечал, что эти четыре дня я дома, и она предлагала полететь в Лондон, в Италию – в Милан. На что я всегда говорил: "Супер!", – признается Дмитрий Коляденко.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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