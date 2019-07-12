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Дмитрий Комаров показал забавное детское фото

Телеведущий поздравил подписчиков с днем фотографа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/komarovmir

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который недавно шокировал новостью о свадьбе с Александрой Кучеренко, поздравил подписчиков с Днем фотографа. По словам звездного путешественника, профессия фотографа (в прошлом Дмитрий занимался съемкой) стала для него судьбоносной.

Дмитрий Комаров женился. Детали в сюжете:

"Сегодня день фотографа. Для меня это профессия судьбоносная, именно она нередко направляла по жизни в нужные стороны, и, например, отчасти привела к созданию "Мир наизнанку", – признается Комаров. 

Как выяснилось, любовь к фотографии передалась телеведущему от отца: "Это генетическое. Мой папа обожает фотографировать, в 80-е годы у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук".

Именно благодаря фотосъемке Дмитрий смог попасть в СМИ: в 17 лет он устроился фотографом в газету.

"Стал караулить и фотографировать звезд возле служебных выходов из концертных залов. Меня, как юнкора, охранники и сами звезды воспринимали с юмором. Ракурсы получались необычными. На следующее утро я распечатывал фото и звонил в редакции, предлагал. Так однажды я случайно попал со своим портфолио на встречу с главредом Теленедели и меня впервые пригласили на работу, открыв двери в журналистику. Сначала я стал фоторепортером, потом пишущим", – делится Дмитрий.

К трогательной истории Дима Комаров добавил детские фото, на которых позирует с фотоаппаратом.

Дима Комаров с детства увлекался фотографией
Дима Комаров с детства увлекался фотографией
Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров в детстве
Дмитрий Комаров в детстве
Фото: instagram.com/komarovmir

Ранее мы также писали, что Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым.

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