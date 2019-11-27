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Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Телеведущий на несколько дней вернулся из экспедиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Фото: Facebook-страница Дмитрия Комарова

Известный украинский телепутешественник Дмитрий Комаров прервал экспедицию, чтобы поздравить с днем рождения свою жену Александру Кучеренко, которая недавно оставила все дела и отправилась к мужу на несколько дней. Об этом счастливые супруги рассказали на своих страницах в Instagram.

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Так, Дмитрий Комаров порадовал супругу приездом и пара решила на сутки отправиться в Прагу, где уже стартовала подготовка к Новому году.

"У моей любимой жены Александры Кучеренко сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответствующее, праздничное) Гуляем. Холодно, но кайфово)) Всем любви", – написал Комаров.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко в Праге
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко в Праге
Фото: instagram.com/komarovmir

Именинница Александра Кучеренко, которой исполнилось 22 года, поблагодарила мужа за сюрприз, а также поделилась забавной историей.

"Супер-день! Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за теплые поздравления, друзья!
P.S. В день, когда я родилась, мой брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не ругал! Кажется, они меня догнали))", – написала девушка.

Дмитрий Комаров устроил сюрприз жене
Дмитрий Комаров устроил сюрприз жене
Фото: instagram.com/aakucherenko

Ранее мы также рассказали, как Александра Кучеренко поздравила с днем рождения Дмитрия Комарова.

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