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Дмитрий Комаров женился: что известно о его второй половинке

Узнайте интересные факты из жизни Александры Кучеренко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Что известно об Александре Кучеренко
Что известно об Александре Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

В субботу, 15 июня, стало известно о том, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Фото и самые интересные факты из жизни избранницы Комарова смотрите далее в материале Сегодня. Lifestyle.

Смотрите видео о скандале на конкурсе "Мисс Украина 2018":

Александра Кучеренко родилась в городе Днепр. В 2012 году девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тремя годами позднее она с медалью вышла из школы телеведущих.

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

В 2015 году Кучеренко поступила в Киевский национальный университет им. Т. Шевченка на специальность "Диктор и ведущий телепередач".  

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

В 2016 году она стала победительницей конкурса "Мисс Украина". Кстати, тогда Александра впервые встретила своего будущего мужа Дмитрия Комарова.

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

22-летняя красотка увлекается спортом, танцами, любит путешествовать. Она также немало времени уделяет благотворительности.

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

В настоящее время Саша является телеведущей программы "Звездный спорт" на ICTV.

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров рассказал, при каких обстоятельствах завязался его роман с Александрой Кучеренко.

Мы также писали о том, где тайно поженились Комаров и Кучеренко

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