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Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

Популярный ведущий женился на своей партнерше по "Танцам со звездами"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:15
Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

В Украине на одного звездного холостяка стало меньше. Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на своей партнерше по шоу "Танцы со звездами", а также обладательнице титула "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Радостную новость новоиспеченный муж сообщил в субботу, 15 июня.

Смотрите, как в Киеве прошла самая большая свадьба страны:

Дмитрий Комаров опубликовал в своем Instagram свадебный снимок, который приятно удивил его подписчиков. На фото ведущий, одетый в темный классический костюм жениха, держит на руках свою возлюбленную, которая надела белоснежное платье по фигуре.

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Фото: instagram.com/komarovmir

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", – написал Дмитрий в своем блоге.

Александра Кучеренко также опубликовала совместное фото со своим супругом и поделилась радостью с фолловерами. "Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж", – написала она.

Во время проекта "Танцы со звездами", в котором принимали участие Дмитрий и Александра, ходили слухи, что партнеры по шоу на самом деле встречаются. Кроме того, пара неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях и красных дорожках, чем подогревала разговоры о возможном романе. Догадки фанатов подтвердились только сейчас.

Напомним, что ранее украинская певица Анни Лорак впервые показала своего нового бойфренда.

Кроме того, в сети появились подробности предстоящей свадьбы Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.

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