Дмитрий Ступка впервые показал свою двухлетнюю дочь

Звездные родители завели для малышки страницу в Instagram

Полина Логунова и Дмитрий Ступка Фото: instagram.com/stupka777

Звездные родители Полина Логунова и Дмитрий Ступка показали подросшую дочь Богдану. Малышке уже больше двух лет, но до этих самых пор никто не знал, как выглядит ребенок знаменитостей.

О звездных детях в Instagram смотрите в коротком ролике:

В социальных сетях Дмитрий и Полина не показывали лицо своей маленькой дочери, хотя иногда выставляли фото с ней. Недавно ситуация изменилась и родители Богданы не только показали девочку на видео, но и завели для нее личную страницу в Instagram.

"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", – сообщила Полина Логунова о первых съемках двухлетней Богданы для рекламы. Соответствующим роликом жена Ступки поделилась в профиле Богданы, который создала для малышки накануне.

INSTAGRAM

В профиле Богданы Ступки также появились несколько фотографий. Поклонники Дмитрия отмечают, что девочка очень похожа на своего отца.

INSTAGRAM

Напомним, что украинский актер Дмитрий Ступка и его жена Полина Логунова впервые стали родителями в апреле 2017 года.

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