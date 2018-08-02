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До дрожи: Джиджи Хадид в маске жуткого кролика снялась для обложки журнала

Модель стала главной героиней Love Magazine

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Джиджи Хадид. Фото: Vogue
Джиджи Хадид. Фото: Vogue

23-летняя американская модель Джиджи Хадид в каких только образах не позировала фотографам. Но на этот раз она удивила поклонников, как никогда раньше. На обложке журнала Love Magazine звезда появилась в жуткой маске злобного кролика.

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Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/thelovemagazine
 

Вторая обложка оказалось более миловидной. На другом снимке модель позировала в привычном виде, не считая, конечно же, ремня на лбу. 

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Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
 

Напомним, Джиджи Хадид удивила всех лицом без макияжаМодель сделала селфи без мейк-апа и опубликовала его в Instagram-сторис.

Ранее Джиджи Хадид в нежном образе украсила обложку Vogue. Модель украсила обложку австралийского выпуска модного издания, которому дала откровенное интервью. Джиджи рассказала, что самый важный урок, который ей пришлось получить в качестве модели, это способность вовремя говорить "нет".

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модель Love Magazine Джиджи Хадид
Источник: "Сегодня"
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