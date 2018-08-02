До дрожи: Джиджи Хадид в маске жуткого кролика снялась для обложки журнала
Модель стала главной героиней Love Magazine
23-летняя американская модель Джиджи Хадид в каких только образах не позировала фотографам. Но на этот раз она удивила поклонников, как никогда раньше. На обложке журнала Love Magazine звезда появилась в жуткой маске злобного кролика.
Вторая обложка оказалось более миловидной. На другом снимке модель позировала в привычном виде, не считая, конечно же, ремня на лбу.
Напомним, Джиджи Хадид удивила всех лицом без макияжа. Модель сделала селфи без мейк-апа и опубликовала его в Instagram-сторис.
Ранее Джиджи Хадид в нежном образе украсила обложку Vogue. Модель украсила обложку австралийского выпуска модного издания, которому дала откровенное интервью. Джиджи рассказала, что самый важный урок, который ей пришлось получить в качестве модели, это способность вовремя говорить "нет".