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До и после: Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа

Сегодня, 20:00

23-летняя миллиардерша сама себе сделала мейк собственной косметикой

23-летняя Кайли Дженнер, которая недавно обнажилась в фотосессии для украинского фотографа, показала свое лицо без косметики. Миллиардерша сама себе сделала макияж, продемонстрировав образы "до" и "после" использования бронзера, румян и помады для губ.

Кайли очень редко можно заметить без макияжа на лице. Визитной карточкой девушки, помимо ее пышных форм, являются четкие стрелки и накрашенные губы. Сестра Ким Кардашьян отдает предпочтение нюдовым тонам, хотя и не боится ярких оттенков.

Модель Кайли Дженнер
Модель Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Известно, что Дженнер создала собственный бренд косметики Kylie, которым пользуется и сама. Накануне знаменитость показала, как меняется ее лицо до и после использования любимых средств.

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Так, в Instastories Кайли разместила короткие видео, где позировала у зеркала в сером халате, с распущенными волосами. На первом кадре она показалась до того, как воспользовалась средствами линейки Kylie Cosmetics, на втором – после.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер выровняла тон кожи, сделала контуринг носа, акценты на скулах, подвела глаза, наклеила ресницы, накрасила губы и нанесла румяна.

Напомним, что ранее Кайли Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty за 600 млн долларов. Из-за этого ее лишили звания самой молодой миллиардерши в мире.

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