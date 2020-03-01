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До мурашек: знакомая NK шокировала Тину Кароль силой вокала в "Голосі країни 10"

20-летняя Анна Трубецкая исполнила "Полюс притяжения"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:32

В воскресенье, 1 марта, прошел последний этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". В седьмом эфире участников для своей команды выбирали Тина Кароль и Dan Balan. Последней на сцену вышла 20-летняя Анна Трубецкая. Мечта юной девушки – повторить карьерный успех своего кумира Тины Кароль.

Для слепых прослушиваний она выбрала песню "Полюс притяжения" и обернула кресла троих тренеров – Тины Кароль, NK с Потапом и MONATIK. Сама же Кароль была поражена силой голоса Анны.

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"Вы спели эту песню лучше, чем я. У вас внутри – целая планета", – прокомментировала выступление Тина.

Каменских сразу же узнала девушку. Оказалось, что Анна с Настей даже переписываются в социальных сетях и знакомы друг с другом благодаря другому вокальному проекту.

Перед тем, как выбрать звездного тренера, девушка попросила Тину Кароль спеть вместе чувственный трек певицы. После ошеломляющего дуэта стало все очевидно – девушка отправилась в команду кумира, тем самым лишив двух участниц шанса выступить в этом году на слепых прослушиваниях.

Возможность выбрать экстра-участников никто из тренеров в юбилейном сезоне не использовал, поэтому следующий этап шоу – вокальные нокауты.

Также в седьмом выпуске на сцену вышел победитель шоу "Голос. Діти" Роман Сасанчин. Узнайте, удалось ли 17-летнему парню снова стать участником вокального проекта.

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