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"Добрый, нежный, любящий": Наталья Могилевская рассказала о мужчине

Наталья Могилевская теперь предпочитает сильных мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказала, что делать, чтобы встретить идеального мужчину.

У Натальи Могилевской появился возлюбленный:

В откровенном интервью телеканалу "Украина" Наталья Могилевская призналась, как подходила к выбору "своего" мужчины раньше и что изменилось сейчас.

"Просто до последних нескольких лет думала, что я слишком сильная и у меня не будет идеального мужчины, потому что это будет постоянный конфликт, ведь сильным мужчинам нравятся другие женщины, и я вообще не рассматривала их. Мне казалось, что это не мое, а в последнее время именно такие мужчины окружают меня, и это совершенно другое состояние. Почему? Потому что я сильная и только такой мужчина может быть со мной – только сильнее!", – поделилась Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

По словам певицы, для того, чтобы встретить идеального спутника жизни, нужно просто верить. Сейчас Наталья по собственной системе загадывает желания и верит в то, что достойна самого лучшего.

"Я мужчин не разглядываю, поскольку точно знаю, что если правильно загадать желание, то все, что ты должен получить, к тебе придет. Вопрос в том, что мы в это не верим – мы, на самом деле, не верим в то, что мы этого достойны, что Господь нас любит и дает нам лучшее, что мы достойны лучшего мужчины на свете, который не будет обманывать, юлить, не будет ни слабым, ни сильным – он будет максимально подходящим! Добрым, нежным, любящим – твоим мужчиной, таким, какой тебе больше всего подходит – он точно есть, мы его точно достойны, и он точно придет в жизнь каждой женщины, как только мы в это поверим", – рассказала Наталья Могилевская.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Наталья Могилевская рассказала о статусе невесты.

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