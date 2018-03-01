Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер снялась полностью обнаженной

Яблоко от яблони недалеко падает. 22-летняя Айрленд Болдуин снялась полностью обнаженной для PETA, организации, ведущей борьбу за права животных. В такой же фотосессии когда-то приняла участие и ее мама, знаменитая актриса и модель Ким Бейсингер.

На черно-белом снимке девушка позирует полностью обнаженной, а ее пикантные места прикрыты надписью: "Я лучше оголюсь, чем буду носить мех".

Айрленд Болудин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Похожий снимок был сделан с участием Ким Бейсингер 25 лет назад. "Красота – это не значит носить чью-то шубу".

Фото: www.peta.org

Напомним, Айрленд Болдуин снялась в нижнем белье. "Пока соседи смотрят", – подписала Айрленд свое новое соблазнительное фото в Instagram.

Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото.

Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair. Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия.



