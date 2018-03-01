Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер снялась полностью обнаженной

Сегодня, 14:09

Девушка поддержала организацию по борьбе за права животных

Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Яблоко от яблони недалеко падает. 22-летняя Айрленд Болдуин снялась полностью обнаженной для  PETA, организации, ведущей борьбу за права животных. В такой же фотосессии когда-то приняла участие и ее мама, знаменитая актриса и модель Ким Бейсингер. 

На черно-белом снимке девушка позирует полностью обнаженной, а ее пикантные места прикрыты надписью: "Я лучше оголюсь, чем буду носить мех".

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Айрленд Болудин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Похожий снимок был сделан с участием Ким Бейсингер 25 лет назад. "Красота – это не значит носить чью-то шубу".

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Фото: www.peta.org

Напомним, Айрленд Болдуин снялась в нижнем белье"Пока соседи смотрят", – подписала Айрленд свое новое соблазнительное фото в Instagram.

Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото. 

Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair.  Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия. 
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