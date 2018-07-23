Дочь Алека Болдуина показала фигуру в нижнем белье

Девушка надела купальник от Plumeria Swimwear

Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Дочь знаменитых голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бесингер – Айрленд уже давно обрела популярность в сети. Девушка пробовала себя в модельном бизнесе, она также активно ведет свой Instagram. Сейчас она нередко публикует откровенные фото в соцсетях. На снимке, опубликованном не так давно, девушка позирует в белом купальнике от бренда Plumeria Swimwear.

Айрленд Болдуин Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Отметим, что кузина Айрленд – Хейли, также модель, недавно объявила о помолвке с певцом Джастином Бибером. Бибер и Болдуин знакомы давно, их дружба длится не один год. Долгое время знаменитости утверждали, что между ними нет никаких романтических отношений, но в последнее время перестали скрывать свои чувства. А папа Айрленд – Алек Болдуин недавно в пятый раз стал отцом. Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо.