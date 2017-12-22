Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина получила первую медаль за плавание

На фото Лиза позирует в обнимку с братом Гарри

Певица Алла Пугачева порадовала поклонников на странице в Instagram семейным фото.

Примадонна сообщила о новом достижении четырехлетней дочери Лизы. Девочка удостоилась медали за плавание.

"Первая медалька за плавание. Молодец, Лизок!", – подписала Алла Борисовна снимок из бассейна, где Лиза позирует в обнимку с братом Гарри, который поздравил сестру с победой.

Фото: Instagram

Напомним, Максим Галкин, в свою очередь, днем ранее показал, как проходит спортивное утро Гарри и Лизы.

На видео 4-летние малыши пускают бумажные самолетики, танцуют под музыку и занимаются веселой аэробикой. На видео можно заметить, что в доме Галкина и Пугачевой уже подготовились к новогодним праздникам и нарядили елку.

Недавно дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вынесла модный приговор Кристине Орбакайте. Девочка подробно рассказала, что думает про наряд своей звездной мамы, Аллы Пугачевой, и старшей сестры, Кристины Орбакайте.