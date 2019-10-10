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Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото с мамой

Анна Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Известная актриса Анастасия Заворотнюк по-прежнему в тяжелом состоянии и, по информации СМИ, пребывает в реабилитационном центре, так как не может самостоятельно передвигаться. Семья актрисы не комментирует состояние Анастасии Заворотнюк. Однако недавно заявление относительно сложившейся ситуации сделал популярный российский певец Стас Михайлов.

Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк:

Михайлов заявил, что множество новостей в прессе не соответствуют действительности. Артист призвал поклонников и представителей прессы не спекулировать на болезни Анастасии Заворотнюк.

"Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!", – написал Стас Михайлов.

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В свою очередь, старшая дочь актрисы Анна поделилась в Instastory семейным фото, на котором позирует с братом, сестрой, мамой – Анастасией Заворотнюк и ее супругом – Петром Чернышовым. Этот кадр добавил Стас Михайлов к своему заявлению. Девушка поблагодарила артиста за его слова.

instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк пытается заработать еще один сотрудник медучреждения. Неизвестный предлагает СМИ интервью с Анастасией Заворотнюк. Мужчина заявил, что имеет доступ к актрисе и будет задавать ей те вопросы, которые напишут ему журналисты.

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