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Дочь Анастасии Заворотнюк подвергает себя опасности в Италии: фото

24-летняя Анна публикует красочные фото с Флоренции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32

Как известно, российская актриса Анастасия Заворотнюк все еще проходит реабилитацию после борьбы с раком мозга четвертой стадии. Около месяца назад актрису перевели из одного медучреждения в другое. Где именно сейчас находится "Няня Вика" и в каком состоянии – неизвестно. Пока звездная мама восстанавливается, ее дочь Анна сейчас отдыхает в Италии.

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Согласно последним данным, в Италии умерли шесть человек из-за смертельного коронавируса. Таким образом эта страна становится третьей в мире по количеству известных случаев заражения после Китая и Южной Кореи. Видимо, дочь российской актрисы последние новости не пугают, ведь 24-летняя девушка уже длительное время находится в Италии и успела посетить Рим, Флоренцию.

Красочные снимки Анна публикует исключительно в своих Instagram-историях, пытаясь избежать комментариев фанатов Анастасии Заворотнюк под публикациями.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о парезе:

В связи с тем, что Анна не только покинула пределы России, но и не скрывает хорошего настроения, напрашивается вывод, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. К тому же о том, что Анастасия Заворотнюк в сознании, свидетельствует еще ряд фактов.

Напомним также, Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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