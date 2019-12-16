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Дочь Анастасии Заворотнюк пришла в церковь: известна причина

23-летняя Анна Стрюкова посетила таинство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Известная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, уже продолжительное время борется с раком мозга. По последней информации, звезда перенесла успешную операцию и сейчас проходит реабилитацию после тяжелого недуга. Семья Заворотнюк редко публикует личную информацию, однако старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна Стрюкова, периодически делится новостями из своей жизни. Так, в этот раз девушка опубликовала фото из церкви.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Так, дочь Анастасии Заворотнюк побывала на церемонии крещения маленькой девочки и поздравила ее маму с важным событием.

"Поздравляю с таинством крещения самой красивой девочки", – написала Анна Стрюкова в Instastories.

Так, судя по тому, что Анна продолжает жить обычной жизнью, посещая праздники друзей, можно предположить, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку.

Отметим, недавно появилась новость, что семья Заворотнюк нуждается в дополнительных средствах, несмотря на заявление родственников о том, что им не нужна финансовая помощь. Кроме того, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

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