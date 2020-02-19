Дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии

Судя по всему, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк - Анна Стрюкова Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Согласно данным СМИ, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после тяжелой борьбы с онкологией. Судя по всему, около месяца назад актрису перевели из одного медучреждения в другое. Где именно сейчас находится Анастасия Заворотнюк и в каком состоянии – семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" прямо не сообщает.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о парезе:

Однако старшая дочь актрисы Анна Стрюкова намекнула на улучшение состояния своей звездной матери. Так, на днях девушка отправилась в Италию, где наслаждается солнечными пейзажами и публикует красочные снимки из Рима на своей странице в Instagram.

Дочь Анастасии Заворотнюк в Риме/instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Анна Стрюкова проводит время в Италии/instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

В связи с тем, что Анна не только покинула пределы России, но и не скрывает хорошего настроения, напрашивается вывод, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. К тому же о том, что Анастасия Заворотнюк в сознании, свидетельствует еще ряд фактов.

Напомним также, Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк.

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