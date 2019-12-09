Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

23-летняя Анна сделала официальное заявление

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком мозга четвертой стадии, продала свой бизнес. Отметим, что Анна занималась продажей модной одежды в московском бутике, а теперь приняла решение закрыть его.

О болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

О том, что дочь Анастасии Заворотнюк больше не причастна к модному магазину, девушка сообщила в Instagram-stories, опубликовав официальное заявление. Добавим, что перед запуском бизнеса, Анне пророчили успех – на странице бутика было около 90 тысяч подписчиков.

"Дорогие мои подписчики, я больше не имею никакого отношения к d8_moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую", – написала Анна.

Что стало причиной внезапного выхода Анны Заворотнюк из проекта, неизвестно. Некоторые фолловеры с тревогой делают различные предположения, вплоть до самых печальных, но все же надеются на лучшее.

Недавно мы писали, что известный российский певец рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.