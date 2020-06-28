Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

Мария-Барбара показала выпускное фото в Instagram

Дочь музыканта Кузьмы Скрябина 22-летняя Барбара Кузьменко, которая в минувшем году вышла замуж за своего однокурсника, закончила университет и получила диплом врача. Достижением девушка похвасталась на странице в Instagram.

Напомним ,что ранее дочь Кузьмы Скрябина показала новые снимки со свадьбы, на которой присутствовал DZIDZIO.

В социальной сети Мария-Барбара опубликовала фото с дипломом специалиста. Она стала выпускницей Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в Киеве.

"Врач! Шесть незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются!", – написала дочь артиста в подписи к фото.

Барбара Кузьменко Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

На фото Барбара позирует в коротком черном платье с кружевными вставками и длинными рукавами. Она обозначила талию широким поясом, а образ дополнила бежевыми босоножками на высоких каблуках и круглыми солнцезащитными очками.

Не так давно дочь Кузьмы Скрябина призналась, одобрил ли бы отец ее возлюбленного. Супругом Барбары стал ее сокурсник – Виктор Тур.

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