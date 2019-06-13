Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

На днях состоялась свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Прэтта

Свадьба дочери Арнольда Шварценеггера Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

8 июня дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Прэтта. Торжество не было пышным, и, по информации СМИ, пара пригласила лишь родственников и близких друзей.

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Практически сразу папарацци опубликовали свадебные фотографии Кэтрин и Криса, на которых видно белое платье невесты со шлейфом и классический черный смокинг жениха. А теперь в сети появились новые снимки со свадьбы Кэтрин Шварценеггер и Криса Прэтта, на которых можно более детально рассмотреть образы молодоженов.

Jun 12, 2019 at 2:54am PDT INSTAGRAM (@grazia_it) on

Кроме того, судя по фото, у Кэтрин было не одно, а два свадебных платья от Armani. Второе платье выполнено в оттенке айвори и является более вечерним, со спущенными шлейками и шлейфом, красиво прикрепленным к руке невесты. Наряд жениха остался прежним.

Jun 11, 2019 at 5:08pm PDT INSTAGRAM (@elleaus) on

"Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя безумно счастливыми, что начнем эту новую главу нашей жизни. Мы так благодарны нашим семьям и нашим друзьям, которые были рядом с нами, и благодарны Джорджио Армани, который создал для меня платье и идеальный костюм для Криса. Этим утром мы не чувствуем ничего, кроме благословения", – прокомментировала свою свадьбу дочь Арнольда Шварценеггера.

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