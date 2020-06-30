Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020, став самой молодой лауреаткой премии

Восьмилетняя Блу Айви является соавтором песни, ставшей саундтреком к фильму "Король Лев"

Восьмилетняя дочь певицы Бейонсе Блу Айви стала самой молодой лауреаткой музыкальной премии BET Awards 2020. Она получили награду за саундтрек к фильму "Король Лев" от Disney.

Это уже не первый успех звездной дочери. Ранее Айви была удостоена музыкальной премии Soul Train Award.

Церемония награждения музыкальной премии BET Award 2020 прошла онлайн. Сама девочка в трансляции не участвовала – вместо нее в прямом эфире зрителей за победу поблагодарила Бейонсе.

Певица Бейонсе с дочкой Айви Фото: Getty Images

Блу Айви получила награду в категории BET Her Award за саундтрек под названием Brown Skin Girl к фильму "Король Лев", премьера которого состоялась год назад.

Отметим, что Айви не только исполнила вместе с Бейонсе песню Brown Skin Girl, но и появилась в клипе на композицию Spirit, также прозвучавшую в фильме.

Ранее сообщалось, что Бейонсе выпустила новый альбом, посвященный "Королю Льву". В записи The Lion King: The Gift принимали участие Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Джей Зи и другие известные хип-хоп музыканты.

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