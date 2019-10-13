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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась в попытке суицида

Таллула Уиллис долгое время страдала от депрессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Таллула Уиллис
Таллула Уиллис
Фото: instagram.com/buuski/

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, признавшейся в изнасиловании, – 25-летняя Таллула Уиллис – рассказала, что думала о суициде. Девушка переживала депрессивный период в жизни, о котором впервые заговорила в социальной сети.

Откуда берется депрессия, смотрите в видео:

Так, на своей странице в Instagram Таллула Уиллис опубликовала архивное видео, на котором дурачится под музыку. В описании девушка призналась, что на момент записи ролика она переживала затяжную депрессию.

INSTAGRAM

"Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве", – поделилась 25-летняя Уиллис.

Девушка не рассекретила подробности происходившего с ней, но добавила, что каждый день борется сама с собой.

"Я боюсь своего мозга и той боли, которую он может мне причинить. Каждый день – это борьба с самой собой. Я стараюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать – я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня. Попробуй быть снисходительной к себе и попробуй найти маленькое зернышко любви, которое сможешь вырастить внутри", – подытожила дочь Деми Мур.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур пыталась совершить самоубийство
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур пыталась совершить самоубийство
Фото: instagram.com/buuski/

Напомним, что кроме Таллулы, у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть общие дочери Румер Гленн и Скаут Лару Уиллис. Актер также воспитал двух дочерей от брака с Эммой Хемминг: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Ранее Таллула Уиллис в купальнике показала свое преобразившееся тело.

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