Дочку Даны Борисовой избил ее отец. Телеведущая рассказала, как это произошло

На теле 13-летней Полины зафиксированы синяки и ссадины

Дана Борисова рассказала об избиении ее дочери. 13-летняя Полина гостила у своего папы и его родителей, а домой к маме вернулась с синяками. Российская телеведущая поделилась подробностями случившегося на своей странице в Instagram.

В соцсети Борисова разместила совместное фото с дочкой, а в описании рассказала, что когда Полина пришла в гости к своему отцу Максиму, тот начал сразу же оскорблять девочку. Затем бывший гражданский муж Даны повалил на пол ребенка и избил ремнем.

Дана Борисова с дочерью Фото: instagram.com/danaborisova_official

"...С порога стал оскорблять Полину... а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем... Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы не мешать ему воспитывать ребенка", – написала Борисова.

Она добавила, что у Полины вывихнут палец и по всему телу полосы – следы от ударов ремнем. Снимки побоев опубликовал Telegram-канал SuperRu.

Скриншот: Telegram @SuperRu

По словам звездной мамы, она обратилась к адвокату, чтобы добиться наказания для своего бывшего. На территорию жилого комплекса, где находится квартира отца Полины и его родителей, ведущую не пускают.

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Что известно о бывшем муже Даны Борисовой?

Дана Борисова и Максим Аксенов познакомились в 2005 году. Они быстро начали жить вместе, а в 2007 году телеведущая родила бизнесмену дочку, которую назвали Полиной. Менее чем через год пара разошлась.

Максим Аксенов и Дана Борисова

Фото: PhotoXPress.ru

Отец девочку не навещал и не платил алименты, из-за чего Борисова обратилась в суд. Аксенов также требовал от ведущей алименты на содержание Полины.

Напомним, что Дане Борисовой запретили въезд в Украину сроком на три года. В августе 2017 года она побывала в аннексированном Крыму на встрече с поклонниками, и называла полуостров российским.

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