Дочь Дяди Жоры выступила в "Рассмеши комика. Дети"

В новом выпуске "Рассмеши комика. Дети" зрители увидят юных участников, чувству юмора которых могут позавидовать и некоторые взрослые. Так, 5-летний Антон из Беларуси покорил комиков признаниями о себе. "Во дворе все меня считают милым мальчиком. Я даже когда выгуливаю собак, то все гладят меня, а не собаку", – признается мальчик. Или вот еще одна из его шуток: "Я чем-то похож на Олега Винника – от меня тоже в восторге все бабушки во дворе".

А еще на сцену шоу "Рассмеши комика. Дети" выйдет дочь известного юмориста Дяди Жоры. 11-летняя Устина Мичковская представит шутки на семейную тематику. Одна из них: "У нас в семье три дочки. Как вы понимаете, папа очень хотел сына". На выступлении свою дочь поддерживал звездный отец, который признался, что это была его инициатива, чтобы дочь пришла на шоу.

"Я ее уговорил участвовать только с третьей попытки, – говорит Дядя Жора/ Вадим Мичковский. – Мне хотелось, чтобы дочь перестала бояться камеры, и вела себя непринужденно как будто дома. Мы много репетировали, я помогал ей писать шутки, но волнение все равно взяло вверх. Хотя главное – что после выступления Устина мне сказала, что хочет еще раз попробовать выступить на сцене, значит, мои старания не прошли зря".

Производством проекта занимается студия "Квартал 95", комики – Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, а ведущая – певица NK/Настя Каменских.

Напомним, Настя Каменских рассказала о третьем сезоне "Рассмеши комика. Дети", будущих хитах и фишках 90-х.