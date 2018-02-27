Дочь Елены Кравец растет настоящей красавицей: подборка фото из Instagram

Сегодня, 10:45

Недавно Маше исполнилось 15 лет

Дочь Елены Кравец Мария. Фото: Instagram
Дочь Елены Кравец Мария. Фото: Instagram

Дочь Елены Кравец и ее супруга Сергея растет настоящей красавицей и копией мамы. В Instagram Маша делится множеством фото и видео. Девушка публикует снимки из путешествий (на ее странице можно найти фото из Лондона, Нью-Йорка, Риги, Парижа и других городов), а также видео своих занятий танцами. 24 февраля Маша отпраздновала свой 15-й день рождения, о чем на странице в Instagram рассказала ее мама Елена Кравец: "15 сегодня моей моднице. Как один миг все эти годы- вжжжик!!! Любим тебя, наш Мешочек!", – подписала фото дочери Елена.

27890734_559134691114213_1809791861531869184_n_01

Фото: instagram.com/lennykravets


Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

 Маша занимается танцами и иногда публикует видео с тренировок:

Помимо Марии, у Елена Кравец и ее супруга Сергея есть еще двое детей – в 2016 году звезда "95 квартала" родила двойню (мальчика и девочку).

Напомним, Елена Кравец рассказала, в чем феномен Владимира Зеленского и почему хотела уйти из "Квартала 95"Актриса стала героиней авторской программы Анатолия Анатолича.

Ранее Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью "Сегодня" и рассказал, на какой возраст себя чувствует, о своих кумирах и семье.

 
дочь, елена кравец, instagram, маша кравец

Вы сейчас просматриваете новость "Дочь Елены Кравец растет настоящей красавицей: подборка фото из Instagram". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер. Фото:instagram.com/kendalljenner

Фанаты нашли странную особенность на фото обнаженной Кендалл Дженнер

Вчера, 10:48

Поклонники модели не перестают писать сотни удивленных комментариев

Шоу-бизнес

Елена Кравец и Анатолий Анатолич

Елена Кравец рассказала, в чем феномен Владимира Зеленского и почему хотела уйти из "Квартала 95"

22 Февраля, 09:31

Актриса стала героиней авторской программы Анатолия Анатолича 
Загрузка...
Загрузка...