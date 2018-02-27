Дочь Елены Кравец растет настоящей красавицей: подборка фото из Instagram

Дочь Елены Кравец и ее супруга Сергея растет настоящей красавицей и копией мамы. В Instagram Маша делится множеством фото и видео. Девушка публикует снимки из путешествий (на ее странице можно найти фото из Лондона, Нью-Йорка, Риги, Парижа и других городов), а также видео своих занятий танцами. 24 февраля Маша отпраздновала свой 15-й день рождения, о чем на странице в Instagram рассказала ее мама Елена Кравец: "15 сегодня моей моднице. Как один миг все эти годы- вжжжик!!! Любим тебя, наш Мешочек!", – подписала фото дочери Елена.

Фото: instagram.com/lennykravets























Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Фото: instagram.com/ma_kravets

Маша занимается танцами и иногда публикует видео с тренировок:

Помимо Марии, у Елена Кравец и ее супруга Сергея есть еще двое детей – в 2016 году звезда "95 квартала" родила двойню (мальчика и девочку).

Напомним, Елена Кравец рассказала, в чем феномен Владимира Зеленского и почему хотела уйти из "Квартала 95". Актриса стала героиней авторской программы Анатолия Анатолича.

Ранее Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью "Сегодня" и рассказал, на какой возраст себя чувствует, о своих кумирах и семье.