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Дочь и коллеги Михаила Ефремова отреагировали на приговор актеру

Сегодня, 13:00

Близкие друзья актера недовольны решением суда

Во вторник, 8 сентября, актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Дочь актера, а также российские знаменитости успели отреагировать на приговор.

Анна Мария Ефремова

В своем Twitter-аккаунте дочь Михаила Ефремова от четвертой жены Ксении Качалиной Анна Мария написала лишь одну фразу в ответ на новость об отце.

"Что ж. Будет очень странно, если с такими родителями я не стану писателем или рок-музыкантом", – прокомментировала девушка.

Отметим, что мать Анны Марии Ксения страдает от алкогольной зависимости. Девушка не раз заявляла в СМИ, что у ее матери проблемы с психикой на фоне пристрастия к алкоголю. После развода родителей Анна Мария проживала с отцом.

Скриншот: соцсети

Анна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
Фото: instagram.com/amefremova

Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в присущей ему манере отреагировал на новость в стихотворной форме.

"Судьба несет неудержимо, с подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима..."Артистом" там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей. Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда... Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ. Последовательно гнал и жал. И вот приехал, все, финал. Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина, и поэта", – написал Сергей.

Скриншот: соцсети

Ксения Собчак

Российская журналистка и политик Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу приговора Ефремову в собственном Telegram-канале "Кровавая барыня". Собчак уверена, что в восьмилетнем сроке для актера виноват его адвокат Эльман Пашаев, которому доверился Михаил.

"Мое мнение – если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний, было бы 4-5 лет, и тихо бы через 2-3 года вышел бы по УДО, когда вся "пена" бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись. Сил семье и самому Мише пережить это все", – пишет Ксения.

Ведущая Ксения Собчак
Ведущая Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко также поделился своими эмоциями по поводу лишения свободы Ефремова. Он записал видеоролик в Instagram.

"Михаил Олегович! Ты должен через это пройти...И все мы тоже", – написал Куценко.

INSTAGRAM

Иван Охлобыстин

Близкий друг Ефремова и актер Иван Охлобыстин на своей странице в Instagram опубликовал обращение, в котором заявил, что написал письмо президенту РФ с просьбой о помиловании Михаила.

"Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо Президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнесся, если бы какая-то пьяная тварь за рулем сбила моего ребенка или еще кого-то из моих близких? Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд. Так же было много дополнительных оскорблений типа: поганый лицедей, таких как ты раньше хоронили за кладбищенской оградой, продажный, "крымнашенский" шут гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и т.д. Что тут скажешь? Согласен. Все правильно", – пишет Иван.

Он также заявил, что если бы такая ситуация случилась с кем-то еще из его близких, он бы добивался свободы и помилования "даже ценой личного унижения", ведь "его сделала таким жизнь".

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Фото: Getty Images

Отметим, что Михаил Ефремов несколько раз то отказывался признавать себя виновным, то подтверждал свою вину в ДТП. Только 3 сентября он окончательно сознался и раскаялся.

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