Дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали: что известно

У малышки была сильная аллергическая реакция

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Дочь светской львицы и звезды Instagram Кайли Дженнер была госпитализирована с сильной аллергической реакцией. Об этом сама Дженнер сообщила на странице в Instagram в Stories.

Смотрите видео о странном маникюре Кайли Дженнер:

На опубликованном снимке 16-месячная Сторми, которая завернута в одеяло, спит с игрушкой. Кайли показала фотографию, когда возвращалась с дочкой из больницы домой. Деталей относительно приступа аллергической реакции девочки нет.

"У нее была аллергическая реакция, но сейчас она на 100% в порядке, и мы дома. Все остальное перестает иметь значение, когда случаются такие вещи. Пусть Господь благословит Бог всех мам с больными детьми. Любви вам и позитива", – отметила Кайли Дженнер.

Еще в одном сообщении Кайли поблагодарила Бога за то, что с ее дочерью Сторми все хорошо и ничего плохого не случилось.

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"Я верю, что нужно давать то, что вы хотели бы получить. Если хочешь любви, дай любовь. Если хочешь успеха, желай удачи другим", – подписала фото Кайли Дженнер.

Напомним, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен. Звезда показала снимок, на котором она позирует с розовыми волосами.

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