Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали: что известно

У малышки была сильная аллергическая реакция

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: Getty Images

Дочь светской львицы и звезды Instagram Кайли Дженнер была госпитализирована с сильной аллергической реакцией. Об этом сама Дженнер сообщила на странице в Instagram в Stories.

Смотрите видео о странном маникюре Кайли Дженнер:

На опубликованном снимке 16-месячная Сторми, которая завернута в одеяло, спит с игрушкой. Кайли показала фотографию, когда возвращалась с дочкой из больницы домой. Деталей относительно приступа аллергической реакции девочки нет.

"У нее была аллергическая реакция, но сейчас она на 100% в порядке, и мы дома. Все остальное перестает иметь значение, когда случаются такие вещи. Пусть Господь благословит Бог всех мам с больными детьми. Любви вам и позитива", – отметила Кайли Дженнер.

Еще в одном сообщении Кайли поблагодарила Бога за то, что с ее дочерью Сторми все хорошо и ничего плохого не случилось.

Читайте также
Кайли Дженнер загадочно намекнула на свою вторую беременность

"Я верю, что нужно давать то, что вы хотели бы получить. Если хочешь любви, дай любовь. Если хочешь успеха, желай удачи другим", – подписала фото Кайли Дженнер.

Напомним, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен. Звезда показала снимок, на котором она позирует с розовыми волосами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: фото Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа
реакция дочь аллергия Кайли Дженнер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам
Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Популярные статьи

Сегодня, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 16:18Fun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:05Food

Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Вчера, 15:50Food

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Вчера, 13:16Wellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Вчера, 12:59Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

Вчера, 11:16Fun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Вчера, 09:34Техно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

Вчера, 08:15Fun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

2 июняПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь