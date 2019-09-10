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Дочь Кейт Миддлтон получила в детском саду забавное прозвище

Друзья в школе придумали принцессе Шарлотте смешное прозвище

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

В этом году дочь герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма 4-летняя Шарлотта впервые пошла в первый класс в элитную школу Thomas's Battersea. До этого девочка закончила обучение в детском саду Willcocks вблизи Кенсингтонского дворца, где ей придумали забавное прозвище.

Смотрите видео о том, как принц Уильям отпраздновал свой день рождения:

Отметим, что характер у принцессы Шарлотты весьма взбалмошный – она эмоциональна и может показать язык фотографам, как это уже было во время благотворительной регаты The King’s Cup. Скорее всего, и в детском саду юная принцесса не давала скучать. По информации издания Express, из-за своей чрезмерной коммуникабельности и вольного характера получила среди друзей прозвище "Принцесса-воин". Ко всему, учителя вспоминают дочь Уильяма и Кейт, как девчонку-сорванца, которая может даже на дерево залезть и в футбол сыграть.

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Стоит отметить, что уже в стенах школы принцессу называют Шарлоттой Кембридж, чтобы малышка не пользовалась своим титулом. 

Напомним, во время парусной регаты под названием "Королевский кубок" принцесса Шарлотта приветствовала зрителей через окно и неожиданно показала язык. Такой некоролевский жест смутил Кейт Миддлтон, ведь герцогиня просила дочь помахать присутствующим в знак уважения. 

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Источник: Express
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