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Дочь Ким Кардашьян в экстравагантном образе станцевала под рэп отца

5-летняя Норт Уэст покорила публику артистическими данными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Ким Кардашьян с дочерью Норт
Ким Кардашьян с дочерью Норт
Фото: Getty Images

Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, 5-летняя Норт, становится все более популярной и, похоже, идет по пятам своих звездных родителей. Так, недавно девочка даже впервые появилась на обложке популярного глянца.

А на днях в сети появилось видео, на котором малышка Норт демонстрирует свои танцевальные способности. Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян продемонстрировала зажигательный танец под песню своего отца. Внимание публики также привлек экстравагантный образ Норт – девочка накрасила губы черной глянцевой помадой.

INSTAGRAM (@kimkardashiansnap) on

Отметим, Ким Кардашьян и Канье Уэст, помимо 5-летней Норт, воспитывают двоих детей: 3-летнего сына Сейнта и годовалую малышку Чикаго. Кроме того, Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем в ожидании еще одного ребенка, которого паре родит суррогатная мать. Звезда призналась, что они ждут еще одного сына. Напомним также, в сети появилась информация о том, сколько семейство Кардашьян-Уэст платит суррогатной маме.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян в очередной раз раскритиковали из-за ее дочери.

Смотрите видео о том, как Ким Кардашьян раскритиковали за фото с дочкой:

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