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Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца

Пятилетняя Норт Вест позировала для журнала WWD

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Норт Уэст позировала для журнала
Норт Уэст позировала для журнала
Фото: instagram.com/kimkardashian

Норт, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, неоднократно появлялась на страницах журналов. Но для обложки глянца без звездной мамы она позировала впервые. Пятилетняя девочка снялась для специального выпуска журнала WWD, который выйдет в марте. Об этом сообщила Ким Кардашьян в своем Instagram.

"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится позировать", – подписала серию снимков Ким.

INSTAGRAM

Норт предстала перед камерами в разноцветных нарядах и с ярким макияжем. Стоит отметить, что недавно Ким Кардашян раскритиковали за то, что она выложила фото девочки в "слишком взрослой" шелковой ночной рубашке.

Подписчики светской львицы высказали предположение, что после этой фотосессии у маленькой Норт Уэст начнется настоящая модельная карьера.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян отчитали за неудачный макияж. Звезда не стала молчать и резко прокомментировала критику в свой адрес.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Ким рассекретила пол ребенка – это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка – дочь Чикаго – выносила суррогатная мать.

Смотрите видео, почему Ким Кардашьян "заклевали" за фото с дочкой:

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Источник: Сегодня
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