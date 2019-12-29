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Дочь Кузьмы Скрябина призналась, одобрил ли бы отец ее возлюбленного

22-летняя Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Фото: instagram.com/miss___mariya

Дочь Кузьмы Скрябина – 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря. В свежем интервью девушка рассказала, как бы ее отец отнесся к новоиспеченному мужу, а также вспомнила, какие отношения у нее были с родителем.

Подробнее о свадьбе Барбары Кузьменко смотрите в сюжете:

Напомним, что Мария-Барбара единственная дочь Андрея Кузьменко, погибшего в ДТП 2 февраля 2015 года. Девушка вступила в брак с Виктором Туром, с которым они вместе учились в университете имени А.А. Богомольца. Мария-Барбара уверена – папе ее супруг точно понравился бы.

"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – рассказала она ведущей Кате Осадчей.

Мария-Барбара Кузьменко со своим мужем Виктором
Мария-Барбара Кузьменко со своим мужем Виктором
Фото: instagram.com/miss___mariya

Дочь Кузьменко также вспомнила, как любимый сделал ей предложение руки и сердца: "Предложение было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку, нашла в телефоне скрины с кольцами".

Накануне стало известно, что Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз.

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