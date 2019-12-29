Дочь Кузьмы Скрябина призналась, одобрил ли бы отец ее возлюбленного
22-летняя Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря
Дочь Кузьмы Скрябина – 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря. В свежем интервью девушка рассказала, как бы ее отец отнесся к новоиспеченному мужу, а также вспомнила, какие отношения у нее были с родителем.
Подробнее о свадьбе Барбары Кузьменко смотрите в сюжете:
Напомним, что Мария-Барбара единственная дочь Андрея Кузьменко, погибшего в ДТП 2 февраля 2015 года. Девушка вступила в брак с Виктором Туром, с которым они вместе учились в университете имени А.А. Богомольца. Мария-Барбара уверена – папе ее супруг точно понравился бы.
"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – рассказала она ведущей Кате Осадчей.
Дочь Кузьменко также вспомнила, как любимый сделал ей предложение руки и сердца: "Предложение было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку, нашла в телефоне скрины с кольцами".
Накануне стало известно, что Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.