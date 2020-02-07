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"Взяла деньги за продажную информацию": дочь Любови Успенской покинула Россию

Татьяна Плаксина улетела в Америку к отцу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Недавний скандал в семье российской исполнительницы Любови Успенской всколыхнул поклонников. Все началось с громкого признания ее 30-летней дочки, которая в прямом эфире одного из российских телеканалов заявила – мать ее запирала в комнате и душила, а еще грозилась запереть в психиатрической клинике. Сама Любовь была в шоке от такого поступка дочери и в интервью с Андреем Малаховым расставила все точки над "і".

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

По ее словам, она теперь не сможет простить единственную дочь за клевету, ведь на протяжении всей жизни она оберегала Татьяну Плаксину. Более того, дочь артистки никогда ни в чем не нуждалась и путешествовала по миру. Как раз во время одной из поездки в Коста-Рику девушка попала в аварию и сломала челюсть. После этого случая у Татьяны начались психологические проблемы.

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После громкого интервью 30-летняя Татьяна от своих слов не отказывается и хочет начать самостоятельную жизнь без опеки звездной матери. На камеру во время интервью Любовь Успенская призналась, что устала постоянно решать проблемы дочери и не держит ее. Поэтому Татьяна решилась покинуть Россию и отправилась в США к своему родному отцу – Александру Плаксину.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная... Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я и держала ее возле себя. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!" – рассказала Любовь Успенская изданию Starhit.

Напомним, что Любовь Успенская после 30 лет брака разводится со своим супругом Александром Плаксиным, который многие годы ее шантажировал.

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