Дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала сидя на асфальте

По словам очевидцев, 31-летняя Татьяна Плаксина странно себя вела

После громкого скандала между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной, последняя уехала в США. Девушка заявила, что звездная мама длительное время оказывала на нее психологическое давление. Любовь же была буквально разбита такими заявлениями единственного ребенка, отрицая свою вину.

Накануне в сети появился ролик, в котором Татьяна Плаксина разгуливает по Сансет-бульвару в Лос-Анджелесе и, по словам очевидцев, ведет себя странно.

Несколько видео в Instastories опубликовала на своей странице в социальной сети девушка по имени Катрин Мельник.

Татьяна Плаксина Фото: instagram.com/melnikekaterinaofficial

"Дочь Успенской ходит по улицам и странные вещи гонит", – комментирует женщина. Она отметила, что Плаксина ходит без обуви по улице, занимается йогой у дороги, смеется, и не обращает внимания на прохожих.

Однако в какой-то момент дочь певицы подошла к снимающей ее женщине, и поинтересовалась, зачем она это делает. Затем Татьяна села у края дороги и принялась медитировать.

Татьяна Плаксина в Лос-Анджелесе

Скриншот: instagram.com/melnikekaterinaofficial

Татьяна Плаксина ведет свою страницу в Instagram и время от времени публикует посты, в которых рассказывает о личных переживаниях. Многие считают, что 31-летней дочери артистки нужна психологическая помощь.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская из-за ссоры с дочерью попала в больницу.

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