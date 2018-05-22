Дочь Мадонны Лурдес с небритыми подмышками снялась в рекламной кампании

В сети появились первые фото, на которых Лурдес позирует в одежде бренда

Лурдес Леон. Фото: instagram.com/mademe_nyc

21-летняя дочь знаменитой американской певицы мадонны Лурдес в рамках сотрудничества с брендом одежды MadeMe снялась в рекламной кампании бренда в коллаборации с Converse.



В сети появились первые фото, на которых Лурдес позирует в одежде бренда. На одном из снимков девушка запечатлена с поднятыми вверх руками и небритыми подмышками. Отметим, что Лурдес считает себя приверженкой феминизма, а также выступает за бодипозитив (движение, целью которого является побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть). Видимо, таким образом Лурдес хочет подчеркнуть свои убеждения и привлечь к ним внимание общественности.

Лурдес Леон Фото: instagram.com/mademe_nyc Лурдес Леон Фото: instagram.com/mademe_nyc Лурдес Леон Фото: instagram.com/mademe_nyc Лурдес Леон Фото: instagram.com/mademe_nyc Лурдес Леон Фото: instagram.com/mademe_nyc 1/5

Лурдес Леон родилась в 1996 году. Отец девочки- американец кубинского происхождения, танцор и фитнес-тренер Карлос Леон.

Это уже не первый раз, когда дочь Мадонны замечали в подобном виде. Девушка уже публиковала похожие фото в Instagram.

Ранее 20-летняя актриса Белла Торн засветила небритые подмышки в открытом платье.

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