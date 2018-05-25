Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевала под Бейонсе – забавное видео

Артист нередко радует поклонников видео с детьми

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитый шоумен и юморист Максим Галкин нередко публикует в Instagram забавные видео со своими детьми, а именно – с 4-летними Лизой и Гарри. Также на странице артиста можно встретить много семейных фото и архивных видеозаписей.

На этот раз Галкин решил поделиться со своими многочисленными поклонниками умилительным видеороликом, на котором их с Аллой Пугачевой дочь Лиза исполняет танцевальные па под музыку Бейонсе.

"Танцевальная импровизация от Лизы!", – подписал ролик артист.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Май 2018 в 3:33 PDT

Напомним, Алла Пугачева опубликовала архивное семейное видео. Певица разместила ролик в Instagram в день рождения ее старшего внука – Никиты Преснякова, которому исполнилось 27 лет. На ролике видно, как Пугачева радуется появлению внука. Также на видео можно заметить родителей Никиты – дочь Аллы Пугачевой, певицу Кристину Орбакайте с ее бывшим супругом, также знаменитым певцом Владимиром Пресняковым.

Кроме этого, Алла Пугачева разместила в Instagram несколько милых видео с Лизой и Гарри.

Неизвестные факты из жизни Пугачевой – смотрите видео:



