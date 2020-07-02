Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Майкла Джексона призналась в нетрадиционной ориентации

Сегодня, 08:00

Пэрис Джексон совершила каминг-аут

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона Пэрис, которая недавно призналась, что скучает по отцу, совершила каминг-аут.

По словам 22-летней актрисы и певицы, она встречалась не только с мужчинами, но и женщинами. Как сообщает издание Mirror, уже около двух лет Пэрис встречается с бойфрендом Габриэлем Гленном.

Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

"Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Могу назвать себя геем, потому что так и есть, наверное. Не считаю себя бисексуалом, так как встречалась не только с мужчинами и женщинами. Все это не имеет отношения к тому, что у человека в штанах, важна его личность", – призналась дочь Майкла Джексона.

Узнайте также, как скандальный фильм о Майкле Джексоне повлиял на его детей:

Напомним, что в прошлом году в Сети появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако спустя несколько дней девушка опровергла эту новость и даже появилась на публике со своим бойфрендом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Скучаю по тебе каждый день": дочь Майкла Джексона обнародовала архивные фото певца Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes "Он был по-настоящему психически болен": Элтон Джон о дружбе с Майклом Джексоном
шоу-бизнес Майкл Джексон ориентация каминг-аут Пэрис Хилтон
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Вчера, 13:12Fun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

Вчера, 11:59Fun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Вчера, 11:45Food

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

Вчера, 07:46Travel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

30 июняFun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

30 июняШоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

30 июняFun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

30 июняПсихология

Пять самых добрых знаков зодиака

30 июняFun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

29 июняFood

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

29 июняШоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Квітко підкорила досконалими формами
Квітко підкорила досконалими формами
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять