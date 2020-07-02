Дочь Майкла Джексона призналась в нетрадиционной ориентации

Пэрис Джексон совершила каминг-аут

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона Пэрис, которая недавно призналась, что скучает по отцу, совершила каминг-аут.

По словам 22-летней актрисы и певицы, она встречалась не только с мужчинами, но и женщинами. Как сообщает издание Mirror, уже около двух лет Пэрис встречается с бойфрендом Габриэлем Гленном.

Пэрис Джексон Фото: instagram.com/parisjackson

"Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Могу назвать себя геем, потому что так и есть, наверное. Не считаю себя бисексуалом, так как встречалась не только с мужчинами и женщинами. Все это не имеет отношения к тому, что у человека в штанах, важна его личность", – призналась дочь Майкла Джексона.

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Напомним, что в прошлом году в Сети появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако спустя несколько дней девушка опровергла эту новость и даже появилась на публике со своим бойфрендом.

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