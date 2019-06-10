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Дочь Майкла Джексона сделала неожиданное признание

Пэрис Джексон призналась, что курит марихуану

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Дочь Майкла Джексона - Пэрис
Дочь Майкла Джексона - Пэрис
Фото: Getty Images

Дочь культового американского исполнителя Майкла Джексона Пэрис после попытки самоубийства шокировала общественность новой выходкой – 21-летняя девушка призналась, что употребляет марихуану.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

Как сама призналась Пэрис Джексон на своей странице в Twitter, марихуану она употребляет сугубо в медицинских целях. На самом деле дочь известного музыканта и не собиралась делать такое откровенное признание, но все началось с простого вопроса фаната о приготовлении одного из кулинарных рецептов.

21-летняя девушка призналась, что секрет блюда прост и заключается в добавлении марихуаны. Подписчики Пэрис прореагировали на такое заявление достаточно резко и даже оставили ей несколько негативных комментариев, на что девушка ответила с оправданием.

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"Лекарственное растение с десятком целебных свойств, выращенное матушкой-землей, легальное в моем городе и помогает людям по всему миру – это то же самое, что и мет", – написала Пэрис. 

Напомним, что недавно Пэрис Джексон хотела свести счеты с жизнью после просмотра и скандала вокруг фильма о своем отце "Покидая Неверленд", где поп-короля обвиняют в сексуальных контактах с несовершеннолетними мальчиками. Однако дочь Майкла Джексона обвинила прессу во лжи.

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