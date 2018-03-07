Дочь Майкла Джексона в полупрозрачном платье от Gucci посетила премьеру фильма

19-летняя дочь знаменитого поп-короля Майкла Джексона Пэрис появилась на премьере фильма "Опасный бизнес" в Лос-Анджелесе, в съемках которого она также приняла участие. Премьера фильма ожидается в марте этого года.

Для мероприятия Пэрис выбрала полупрозрачное черное платье от Gucci на бретелях с украшением в виде змеи. В качестве аксессуаров девушка выбрала серьги-кольца и браслеты. Кроме этого на премьере присутствовал ее старший брат, 21-летний Принс.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Ранее в западной прессе появилась пикантная информация о том, что у 19-летней Пэрис Джексон роман с 25-летней британской моделью Карой Делевинь. Слухи об этом появились еще осенью прошлого года. Совместная прогулка девушек по улицам Лондона только подогрела слухи о романтических отношениях. Девушки также появились вместе на Неделе моды в Лондоне, на показе бренда Burberry. Кара даже выступила в качестве модели на показе.

Осенью прошлого года сообщали, что дочь Майкла Джексона завела роман с манекенщиком.