Дочь Майкла Джексона в полупрозрачном платье от Gucci посетила премьеру фильма

Сегодня, 16:23

Пэрис Джексон побывала на премьере "Опасный бизнес"

Пэрис Джексон. Фото: AFP
Пэрис Джексон. Фото: AFP

19-летняя дочь знаменитого поп-короля Майкла Джексона Пэрис появилась на премьере фильма "Опасный бизнес" в Лос-Анджелесе, в съемках которого она также приняла участие. Премьера фильма  ожидается в марте этого года.

Для мероприятия Пэрис выбрала полупрозрачное черное платье от Gucci на бретелях с украшением в виде змеи. В качестве аксессуаров девушка выбрала серьги-кольца и браслеты. Кроме этого на премьере присутствовал ее старший брат, 21-летний Принс.

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Фото: AFP

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Фото: AFP

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Фото: AFP

Ранее в западной прессе появилась пикантная информация о том, что у 19-летней Пэрис Джексон роман с 25-летней британской моделью Карой Делевинь. Слухи об этом появились еще осенью прошлого года. Совместная прогулка девушек по улицам Лондона только подогрела слухи о романтических отношениях. Девушки также появились вместе на Неделе  моды в Лондоне, на показе бренда Burberry. Кара даже выступила в качестве модели на показе. 

Осенью прошлого года сообщали, что  дочь Майкла Джексона завела роман с манекенщиком

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Источник:

"Сегодня"

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