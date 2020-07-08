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Дочь Оли Поляковой показала осиную талию

Сегодня, 09:54

Девушка разместила несколько новых кадров в сети

15-летнюю дочь известной певицы Оли Поляковой Машу внешне уже почти не отличить от мамы. С каждым новым кадром девушки в сети поклонники все чаще пишут, что Мария – копия Оли.

Недавно девушка отпраздновала выпускной из девятого класса, окончив школу. Маша еще не сообщила подписчикам, куда собирается поступать на дальнейшее обучение. Пока дочь "Королевы ночи" наслаждается летом и делится различными фото в Instagram.

Так, недавно Маша разметила пару снимков, на которых позирует в коротком черном топе и плаще. Девушка позировала у воды, демонстрируя свою осиную талию, которая явно досталась ей от звездной мамы, и благодаря регулярным тренировкам.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Подписчики Маши засыпали девушку комплиментами в комментариях к фото: "Класс!", "Красавица", "Красотка, вся в маму", "Очень красивая", "Маша, ты чудо", "Машенька, ты самая красивая", "Шикарна", "Маша, вы очень красивая девушка, вы взрослеете и вам это очень к лицу, прям очень сильно красивая".

Фото прокомментировала и Оля Полякова: "Боже, какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога, чтобы это запечатлеть!".

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, сердце Марии не свободно. Девушка недавно начала встречаться с парнем, и ее мама уже отреагировала на новые отношения дочери.

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