Дочь Оли Поляковой получила травмы после падения с лошади: фото

15-летняя Маша разбила нос

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, которой 2 марта исполнилось 15 лет, травмировалась во время падения с лошади. Об этом Маша сама рассказала поклонникам на своей странице в Instagram и даже опубликовала фото с окровавленным носом, обыграв все в шутку.

Маша Полякова упала с лошади Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", — написала Маша под опубликованным кадром.

Отметим, что с юного возраста Маша Полякова зарабатывает самостоятельно благодаря рекламе в Instagram. На страницу девушки подписаны 143 тысячи человек. Ко всему, дочь "королевы ночи" всерьез занялась моделингом и успела поработать с известными украинскими брендами.

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Также украинская певица Оля Полякова рассекретила сумму, которую ее дочь Маша зарабатывает благодаря странице в Instagram.

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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