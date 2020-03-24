Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Оли Поляковой получила травмы после падения с лошади: фото

15-летняя Маша разбила нос

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, которой 2 марта исполнилось 15 лет, травмировалась во время падения с лошади. Об этом Маша сама рассказала поклонникам на своей странице в Instagram и даже опубликовала фото с окровавленным носом, обыграв все в шутку.

Маша Полякова упала с лошади
Маша Полякова упала с лошади
Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", — написала Маша под опубликованным кадром.

Читайте также:
14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем

Отметим, что с юного возраста Маша Полякова зарабатывает самостоятельно благодаря рекламе в Instagram. На страницу девушки подписаны 143 тысячи человек. Ко всему, дочь "королевы ночи" всерьез занялась моделингом и успела поработать с известными украинскими брендами.

Смотрите также видео о том, в какую курьезную ситуацию попала Оля Полякова во время гастролей:

Также украинская певица Оля Полякова рассекретила сумму, которую ее дочь Маша зарабатывает благодаря странице в Instagram.

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Похожа на Бузову": 15-летнюю Машу Полякову раскритиковали за броский макияж "Так на меня похожа": Оля Полякова поздравила дочь с 15-летием и показала редкие снимки Дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню
шоу-бизнес травмы певица Оля Полякова дети звезд Маша Полякова
Реклама

Новости партнеров

Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
10 крутых советских комедий
10 крутых советских комедий

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Wellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Сегодня, 09:54Fun

Как выглядят врачи, которые в режиме 24/7 спасают пациентов от коронавируса: фото

Вчера, 18:30Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

Вчера, 17:06Интервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Вчера, 14:57Fun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Вчера, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Вчера, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Вчера, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Вчера, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике
7 животных-актеров, которые покорили наши сердца
7 животных-актеров, которые покорили наши сердца
Перекус на японский манер. Непривычно, но вкусно!
Перекус на японский манер. Непривычно, но вкусно!
Салат курица с грибами и сыром слоями: рецепт с фото пошагово
Салат курица с грибами и сыром слоями: рецепт с фото пошагово