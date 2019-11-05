Дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню

14-летняя Маша продемонстрировала вокальные данные

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша, которая недавно сделала неожиданное признание, продемонстрировала свои вокальные данные.

Оля Полякова рассказала, с кем отдыхает на Сицилии. Узнайте подробности:

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала видео, как она поет популярную песню Jony – "Комета". Примечательно, что девушка при этом играет на фортепиано. Видео Маши Поляковой просмотрели уже более 26 тысяч пользователей соцсети.

INSTAGRAM

Стоит отметить, подписчики по-разному отреагировали на ролик: одни восхищаются умениями 14-летней Маши, другие посоветовали дочери Оли Поляковой еще поработать над своим вокалом: "Машка, молодец! В том же духе продолжай! Успехов тебе! Но вокалом позаниматься стоит", "Просто волшебно, молодец!", "Если честно, то плохо".

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой рассказала, как ее критикует мама. Маша Полякова поделилась новым фото, на котором позирует в нежном белом платье на фоне красивого пейзажа, и удивила подписчиков своим комментарием.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.