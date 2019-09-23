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Дочь Оли Поляковой сделала неожиданное признание

Маша Полякова появилась на публике в пиджаке отца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Маша Полякова носит вещи своего отца

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, ранее рассказала, как ее критикует звездная мама. А недавно девушка призналась, что часто заглядывает не в огромный гардероб своей мамы, а отдает предпочтение одежде своего отца.

Так, недавно "Королева ночи" Оля Полякова отыграла грандиозный концерт на стадионе "Арена Львов". Поддержать певицу приехала и ее старшая дочь Маша Полякова. Девушка появилась на мероприятии в кожаном пиджаке своего отца Вадима Полякова.

"Я говорю, у меня куртки нет вообще-то", – рассказывает Маша.

Маша Полякова/instagram.com/stories/mashapolyakova

Кроме того, девушка призналась, что часто дарит папе шляпы, чтобы самой их носить. Маша также проговорилась, что скандальный пост с белым платьем придумала ее звездная мама. Пока Instagram-пользователи спорили, почему Оля так жестоко поступила с дочерью, назвав ее глупой, мама и дочь радовались высокой активности под постом.

"Это была очень интересная история. Я говорю в 10 часов вечера: "Нужно срочно выложить фотку в Instagram, а то давно уже не выкладывала. Мама, как подписать?". Она и озвучила этот текст. Я такая: "Хм, окей".

Ранее мы также писали, что Оля Полякова отметила годовщину свадьбы со своим супругом Вадимом и поблагодарила его за их дочерей – Машу и Алису.

Напомним, недавно "Королева ночи" удивила публику неожиданной новостью. Оля Полякова стала кинопродюсером, а в новой комедии поменяется телами с известным украинским артистом.

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