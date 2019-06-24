Оля Полякова отправила дочь в США ради престижной профессии: фото

Дочь украинской певица начинает карьеру модели

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Украинская певица Оля Полякова решила со всей серьезностью отнестись к будущему своей подрастающей 14-летней дочери. Так, звезда отечественной эстрады отправила Машу, у которой недавно возникли проблемы со здоровьем, отправила подростка в модельный лагерь в США.

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Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram из аэропорта, на котором звезда позирует вместе с обеими дочерьми – Машей и Алисой, а также известной украинской моделью Аллой Костромичевой. По словам артистки, они приехали провести старшую дочь в Америку.

Оля Полякова вместе с дочками Машей и Алисой Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори – мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!" – написала звезда под опубликованным фото.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

Ко всему напомним, что ранее Маша на странице в Instagram рассказала подписчикам, что после громких заявлений ее звездной мамы, она подала заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. А также Маша Полякова проявила интерес к гендерным аспектам в Украине и призвала всех желающих приобщиться к обсуждению острых проблем.

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