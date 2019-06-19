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Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем

Маше стало плохо в автобусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: Instagram/mashapolyakova

Поклонники Маши Поляковой – дочери известной украинской певицы Оли Поляковой – не на шутку испугались. Этой ночью 14-летняя девочка в Instagram-Stories опубликовала свое фото, на котором она лежит на тележке для перевозки больных в автомобиле скорой помощи. Подросток ничего не пояснила, написав лишь неоднозначную фразу: "А в "скорой" удобно лежать". 

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Чуть позже дочь Оли Поляковой сделала отдельный пост в Instagram, где успокоила своих фанатов. Оказывается, у девочки случился дыхательный спазм из-за долгого сидения в автобусе. Отметим, что эти выходные Маша Полякова провела в Днепре и принимала участие в конференции блогеров. 

Скриншот из соцсети

"Ребята все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм из-за долгого сидения в автобусе в скрюченном виде", – написала Маша. 

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

Ко всему напомним, что ранее Маша на странице в Instagram рассказала подписчикам, что после громких заявлений ее звездной мамы, она подала заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. А также Маша Полякова проявила интерес к гендерным аспектам в Украине и призвала всех желающих приобщиться к обсуждению острых проблем. 

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