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Дочь Сергея Шнурова показала их редкое совместное фото

Девушка разместила селфи с отцом в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Серафима Шнурова и Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnrv.astnn
Серафима Шнурова и Сергей Шнуров
Фото: instagram.com/shnrv.astnn

Instagram 25-летней Серафимы Шнуровой, дочери российского музыканта и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова довольно популярен – в соцсети у девушки почти 12 тысяч подписчиков. Многие интересуются ее жизнью, деятельностью ее отца и увлечениями. Так, к примеру, подписчики поинтересовались у Серафимы, что будет делать Шнуров после распада группы "Ленинград", на что девушка ответила: "Теперь будет больше свободного времени", добавив в публикацию фото с Сергеем.

Известно, что Серафима училась на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас девушка занимается графическим дизайном. Серафима – первенец Сергея и его первой супруги Марии Исмагиловой. На момент рождения дочери будущем знаменитому артисту было всего 20 лет. Тогда ради семьи Сергей оставил идею развивать музыкальную карьеру и был разнорабочим, чтобы обеспечить жену и дочь. Шнуров развелся с матерью своей дочери, прожив с ней в браке четыре года. Согласно сообщениям СМИ и интервью – пара распалась из-за увлечения Сергея своей "хулиганской" группой "Ленинград", творчество которой категорически не нравилось Марии.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров снова женился. Новость музыкант тоже сообщил с помощью стиха.

О подробностях личной жизни Сергея Шнурова смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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