Дочь Синди Кроуфорд подтвердила свой роман со звездой "Эйфории"

Кайя Гербер отпраздновала Хэллоуин в компании Джейкоба Элорди

Поклонницы Нейта из "Эйфории", плачьте! Дочь Синди Кроуфорд 19-летняя Кайя Гербер встречается с Джейкобом Элорди. Накануне пара подтвердила свой роман, который, по слухам, длится около двух месяцев.

Влюбленные вместе отпраздновали Хэллоуин. Несколькими фотографиями с домашней вечеринки Кайя поделилась в своем Instagram-аккаунте. На одном из снимков она запечатлена рядом с 23-летним Джейкобом.

Джейкоб и Кайя в образах Элвиса и Присциллы Фото: instagram.com/kaiagerber/

Знаменитости на праздник перевоплотилась в Элвиса Пресли и его супругу Присциллу. Образы Кайя и Джейкоб подобрали идеально.

Кайя Гербер

Фото: instagram.com/kaiagerber

К слову, Гербер и Элорди знакомы давно. Ранее они не публиковали совместные фото в соцсетях, но папарацци не раз ловили их вместе в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Джейкоб также был на отдыхе в Мексике с родителями супермодели.

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