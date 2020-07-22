Дочь Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue

Кайя Гербер украсила обложку знаменитого издания

18-летняя Кайя Гербер, дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд, снялась в провокационной фотосессии для японского Vogue. Снимки появились на странице девушки в Instagram.

На черно-белых фото Кайя позирует в различных нарядах, а на некоторых снимках – в одной лишь обуви. Снимали фотосессию два модных фотографа: Луиджи Мурену и Янго Хенци.

Стиль фото получился дерзким, в больше степени благодаря нарядам и агрессивному макияжу девушки. На некоторых снимках Кайя позирует в латексном боди и колготках с узорами, кожаном боди и пиджаке, а также – в черных ботфортах.

На одном из фото Кайя позирует полностью обнаженной, лежа на полу в ботфортах.

Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango Кайя Гербер Фото: instagram.com/luigiandiango 1/6

Отметим, что Кайя давно решила пойти по стопам матери. Уже в 10 лет будущая звезда подиумов дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace. Девушка снималась для таких знаменитых изданий, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine. Также Кайя работала с такими именитыми дизайнерами и брендами, как Calvin Klein, Марк Джейкобс, Burberry, Prada, Chanel, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и Versace. В 2018 году Гербер была лицом коллекции сумок Chanel и Valentino. В том же году была удостоена награды "Модель года" на Fashion Awards.

Чем и как живет Синди Кроуфорд – смотрите в видеосюжете:

Ранее Кайя Гербер напугала поклонников фотографией, на которой она позировала с загипсованной рукой. Также девушка снялась в новом ролике Saint Laurent.

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