Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

По словам Микаэлы Спилберг, работа "исцелила" ее

В начале года заголовки газет пестрили новостями о том, что приемная дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга, Микаэла решила стать порноактрисой. Тогда Стивен Спилберг отреагировал на заявление дочери, и вот, спустя более, чем пол года Микаэла делится своими впечатлениями от работы в "индустрии".

Микаэла и Стивен Спилберг Фото: Instagram

Теперь Микаэла Спилберг – новая звезда платформы ManyVids, на которой публикуется контент для взрослых. В интервью изданию The Daily Beast Микаэла Спилберг призналась, что довольна своей работой.

"Я действительно наслаждаюсь работой, и это дает мне совершенно новый, жизнеутверждающий образ жизни", – рассказала дочь Спилберга.

Кроме того, по словам Микаэлы, она даже начала танцевать.

Известно, что до этого Микаэла Спилберг переживала непростые времена. Девушка открыто рассказывала, что боролась с депрессией, тревожностью и злоупотреблением психоактивными веществами. По ее словам, новая работа помогла ей принять себя и справиться с проблемами.

Напомним, что ранее младшая дочь Стивена Спилберга, Дестри вышла замуж.

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