Дочь Стивена Спилберга выходит замуж: фото 23-летней Дестри и ее жениха
Актриса и модель объявила о помолвке в своем Instagram
Младшая дочь оскароносного кинорежиссера Стивена Спилберга, который ранее отреагировал на заявление своей приемной дочери стать порноактрисой, 23-летняя Дестри Эллин Спилберг выходит замуж. Девушка объявила о помолвке со своим возлюбленным Генком Леграндом накануне.
В Instagram дочь знаменитости опубликовала фото с женихом и показала обручальное кольцо с камнем.
"Боже мой, я помолвлена! Я так счастлива, что получила шанс прожить всю жизнь со своим лучшим другом! Это лучший день в моей жизни! Очень сильно люблю тебя, Генк Легранд", – эмоционально подписала пост Дестри.
Влюбленные встречаются с 2017 года. Генк Легранд – начинающий актер, родом из Швейцарии. О нем, как и о его предыдущих отношениях, известно мало.
Сама же Дестри пошла по стопам своего знаменитого отца. Сейчас она является актрисой и пробует свои силы в режиссерском деле, а ранее работала моделью.
Дестри Эллин Спилберг – одна из семи детей Спилберга и Кейт Кэпшоу. Всего у знаменитого режиссера семеро детей, трое из которых приемные.
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