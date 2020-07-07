Дочь Стивена Спилберга выходит замуж: фото 23-летней Дестри и ее жениха

Актриса и модель объявила о помолвке в своем Instagram

Младшая дочь оскароносного кинорежиссера Стивена Спилберга, который ранее отреагировал на заявление своей приемной дочери стать порноактрисой, 23-летняя Дестри Эллин Спилберг выходит замуж. Девушка объявила о помолвке со своим возлюбленным Генком Леграндом накануне.

В Instagram дочь знаменитости опубликовала фото с женихом и показала обручальное кольцо с камнем.

INSTAGRAM

"Боже мой, я помолвлена! Я так счастлива, что получила шанс прожить всю жизнь со своим лучшим другом! Это лучший день в моей жизни! Очень сильно люблю тебя, Генк Легранд", – эмоционально подписала пост Дестри.

Влюбленные встречаются с 2017 года. Генк Легранд – начинающий актер, родом из Швейцарии. О нем, как и о его предыдущих отношениях, известно мало.

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Сама же Дестри пошла по стопам своего знаменитого отца. Сейчас она является актрисой и пробует свои силы в режиссерском деле, а ранее работала моделью.

Дестри Эллин Спилберг – одна из семи детей Спилберга и Кейт Кэпшоу. Всего у знаменитого режиссера семеро детей, трое из которых приемные.

Недавно сообщалось, что звезда молодежных комедий Аманда Байнс выходит замуж.

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