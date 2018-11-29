20-летняя дочь Тони Матвиенко поделилась пикантным фото в купальнике
Девушка показала фото в соцсети
Старшая дочь украинской певицы Тони Матвиенко, внучка Нины Матвиенко 20-летняя Ульяна на своей странице в Instagram разместила пикантное фото в купальнике, похваставшись подтянутой фигурой. Девушка редко делится личными фото в соцсетях.
Отметим, что, по словам Тони Матвиенко, ее дочь очень спортивная – Ульяна занималась кикбоксингом. Поэтому, неудивительно, что сейчас она может похвастаться отличной физической формой.
"Все в жизни начинается со взгляда, особенно если это я", – загадочно подписала снимок Ульяна.
Отметим, что с 16 лет Ульяна живет самостоятельной жизнью. Зарабатывает и учится в Киевском национальном университете культуры и искусств. В свободное от учебы время Ульяна очень любит рисовать.
Напомним, Тоня Матвиенко поздравила старшую дочь Ульяну с днем рождения. Не так давно девушке исполнилось 20 лет.
Ранее в августе Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину.