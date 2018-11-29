20-летняя дочь Тони Матвиенко поделилась пикантным фото в купальнике

Девушка показала фото в соцсети

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Старшая дочь украинской певицы Тони Матвиенко, внучка Нины Матвиенко 20-летняя Ульяна на своей странице в Instagram разместила пикантное фото в купальнике, похваставшись подтянутой фигурой. Девушка редко делится личными фото в соцсетях.

Отметим, что, по словам Тони Матвиенко, ее дочь очень спортивная – Ульяна занималась кикбоксингом. Поэтому, неудивительно, что сейчас она может похвастаться отличной физической формой.

"Все в жизни начинается со взгляда, особенно если это я", – загадочно подписала снимок Ульяна.

Ульяна, дочь Тони Матвиенко Фото: instagram.com/8.23.88

Отметим, что с 16 лет Ульяна живет самостоятельной жизнью. Зарабатывает и учится в Киевском национальном университете культуры и искусств. В свободное от учебы время Ульяна очень любит рисовать.

Напомним, Тоня Матвиенко поздравила старшую дочь Ульяну с днем рождения. Не так давно девушке исполнилось 20 лет.

Ранее в августе Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину.